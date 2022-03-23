شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يطالب بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المُحتجزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، ضرورة ضغط المجتمع الدولى بشكل جاد على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات الجائرة من الأموال الفلسطينية والإفراج عن الأموال المحتجزة.

جاء ذلك خلال استقبال اشتيه لفد من المُدراء التنفيذيين للبنك الدولى يمثلون أكثر من 60 دولة، برئاسة عميد مجلس المديرين التنفيذيين ميرزا حسن، حيث بحث معهم سبل رفع مستوى دعم البنك الدولى لفلسطين والمشاريع التنموية.

وشدد اشتية على ضرورة استئناف الدعم الدولى لفلسطين بما يُساهم فى وقف الأزمة المالية التى تمر بها، مثمنًا دعم البنك الدولى وجهوده المبذولة للمساندة فى بناء المؤسسات الفلشطينية بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية والحيوية، مُشيرًا إلى أهمية التركيز على دعم المشاريع التى تساهم فى خلق فرص عمل لخفض البطالة خاصة بين صفوف خريجى الجامعات.