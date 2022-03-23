شكرا لقرائتكم خبر عن "الرئاسي الليبي" يؤكد حياديته وتعامله مع كافة الأطراف السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، حيادية المجلس وتعامله مع كافة الأطراف السياسية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، مشيرا إلى أن المجلس يمثل كافة الأقاليم ويمثل وحدة التراب الليبي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن ذلك جاء خلال لقاء المنفي، مع ممثلي بلديات وحكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني وأسر القتلى والجرحى بالمنطقة الغربية، لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والخطوات التي قام بها حراك بلديات وحكماء المنطقة الغربية الرافض للتمديد والمؤيد للانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

من جهته، أكد الوفد استمرار دعمه لجهود المجلس الرئاسي الليبي التي تهدف لتحقيق السلام والاستقرار من خلال المفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية.