شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يمنى: الحوثيون دمرت أكثر من 27 ألف منشأة مدنية خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن الحوثيين دمروا 27 ألفًا و541 منشأة مدنية فى 14 محافظة خلال الفترة من 30 يونيو 2018، وحتى 30 ديسمبر2021.

وأوضحت الشبكة اليمنية - فى تقرير أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن المنشآت السكنية كانت الأكثر تضررًا حيث سجلت 20996 حالة اعتداء بحق منازل المدنيين تنوعت بين تدمير كلى وجزئى واقتحام وتفتيش واحتلال وتمترس ونهب وعبث بالمحتوى.

وأشار التقرير إلى أن التدمير طال ممتلكات عامة وخاصة والتى شملت مرافق تعليمية وصحية وخدمية ومقرات حكومية، ومشاريع ومنشآت حيوية، ومعالم أثرية وسياحية، ودور عبادة، والطرق والجسور، ومنازل ومجمعات سكنية، ومقرات الأحزاب والهيئات والمنظمات المحلية والدولية، والمصانع والشركات الاستثمارية والمحلات التجارية، والمزارع وآبار المياه.

ونوه التقرير بأن معظم القصف العشوائى والهجمات العشوائية التى تشنها ميليشيات الحوثى بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة استهدفت أحياءً سكنية مكتظة بالسكان وأسواقًا شعبية ومحلات تجارية، لافتًا إلى أن الأعيان المدنية فى محافظتى تعز ومأرب كانت الأكثر تضررًا جراء القصف العشوائى لميليشيات الحوثي.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولى وهيئات الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف فيما يتعلق بجرائم استهداف الأعيان المدنية وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتشكيل لجنة حصر لحجم الأضرار والخسائر التى لحقت الأعيان المدنية وخاصة (الممتلكات الخاصة).