شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: على المجتمع الدولى تنفيذ القرارات الدولية لتسوية النزاع الفلسطينى الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، إن دولة الكويت تؤكد على أهمية احترام خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في التوصل الى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته نحو الدفع بتنفيذ وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرارات 242 و2334.

وأضاف - خلال الكلمة التي ألقاهافي اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد ونقلتها وكالة الأنباء الكويتية " كونا" - أنه وقبل أكثر من 53 عاما تم إنشاء هذه المنظمة العتيدة إثر حريق الأقصى دعما من الأمة الإسلامية لكفاح الشعب الفلسطيني الرازخ تحت الاحتلال الإسرائيلي المستبد والغاشم وسلبه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الشيخ أحمد ناصر الصباح على الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والجهود المقدرة التي تبذلها من خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس؛ الأمر الذي يتطلب منا جميعا توفير الدعم الكامل لها لاستمرارها تخفيفا لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن استمرار الهجمات الإرهابية لميلشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والانساني ويزعزع أمن واستقرار المنطقة؛ الأمر الذي يتطلب تحركا جادا وسريعا من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدا على وقوف دولة الكويت الثابت والتام إلى جانب الأشقاء في كل ما يتخذوه من إجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.

وأضاف أنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات للأزمة في اليمن فإن دولة الكويت تؤكد على دعمها لكافة الجهود المبذولة للتوصل الى حل للأزمة اليمنية استنادا الى المرجعيات الدولية بما فيها قرار مجلس الامن 2216، مثمنا جهود ومساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص في هذا الإطار.