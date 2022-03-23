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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يعلق على تخريج طلبة الكلية الجوية: لحمة وطنية تسطر كل يوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
علق سمو الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، على تخريج طلبة كلية الملك فيصل الجوية.
وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لحمة وطنية تسطّر كل يوم في وطننا الشامخ بقيادته وشعبه وجنوده البواسل”.
وأضاف “من دواعي الفخر والسرور تخريج طلبة كلية الملك فيصل الجوية، برعاية كريمة من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- ليلتحقوا بزملائهم الذين سبقوهم في ميادين العز والشرف، وليكونوا معًا مدافعين عن أرض الوطن”.
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