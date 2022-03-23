شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على الشرقية غدًا.. سحب رعدية ورياح نشطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على المنطقة الشرقية تستمر لعدة ساعات بمشيئة الله.

وتشمل الحالة سحبا رعدية، ورياح نشطة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، وتحديدا على كل من الأحساء، النعيرية، حرض، قرية العليا.

وتوقع المركز أن تبدأ الحالة عصر يوم غد الأربعاء، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء بمشيئة الله تعالى.