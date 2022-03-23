شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» ينشر التوقعات الفلكية لشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، عن التوقعات الفلكية لشهر رمضان المبارك.
وأوضح “الحصيني” في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أن “الحسابات الفلكية تتوقع شعبان 1443هـ ناقصًا (29) يومًا”.
وأضاف :”سيبدأ رمضان يوم السبت 2 إبريل2022، والحسابات الفلكية تقول بأن شهر رمضان 1443هـ سيكون كاملاً والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك”.
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