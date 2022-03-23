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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع محطة «كدانة» بالساحة الغربية لمنشأة الجمرات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شركة كدانة اطلاق مشروع محطة كدانة بالساحة الغربية لمنشأة الجمرات، والتي تبلغ مساحتها حوالي 755,10 م2 وطاقة استيعابية للمواقف بمعدل 575 موقفًا، واستقبال 12 حافلة في الساعة الواحدة بمعدل انتظار بما لا يجاوز الدقيقة.
وتضم المحطة مجمعًا تجاريًا ودورات مياه ومناطق انتظار ومواقف عامة، ومنطقة تنزيل وتحميل للحافلات وأخرى للسيارات ومطاعم للوجبات السريعة ومقاهي وتموينات ومباسط وصوالين حالقة ومأكوالات شعبية، إلى جانب مبنى للإدارة ومركز إرشاد وتوجيه.
ويهدف المشروع لتحسين الوضع الحالي للمحطة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية، وسهولة وتنظيم الحركة إلى جانب تفعيل الخدمات الحالية في الساحة لمواسم متنوعة.
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