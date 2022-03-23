شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يتصدى لهجوم حركة الشباب الإرهابية فى إقليم بكول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدى الجيش الوطنى الصومالي، اليوم، الثلاثاء، لهجوم شنته عناصر الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على منطقة "واجد" بإقليم بكول بولاية جنوب الغرب الإقليمية.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن ضباط بالجيش الصومالى، قولهم إنهم اعترضوا محاولة العناصر الإرهابية، حيث أوقعوا خسائر فادحة فى صفوف الحوثيين .

وأعلن الجيش الصومالي، السبت الماضى، تدمير أحد المعاقل التي تستخدمها مليشيات حركة الشباب الإرهابية في محافظة شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب الإقليمية، جنوبي البلاد.

وقال قائد الفرقة 64 للجيش الوطني الصومالي - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية، "إن العملية العسكرية حققت الهدف المنشود، حيث تمكنت القوات الوطنية من تدمير أحد المعاقل الذي كانت المليشيات الإرهابية تستخدمه من أجل إلحاق الأذي ضد الرعاة والمزارعين المحليين".

وأضاف أن الجيش نفذ أيضا عملية إزالة الألغام الأرضية التي زرعتها العناصر المتطرفة على طول الطريق بين منطقتي "ولنوين" و"ورمحن" بمحافظة شبيلي السفلى.