شكرا لقرائتكم خبر عن "الرئاسى الليبى" يؤكد التزامه بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، التزام المجلس بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لتحقيق رغبة أكثر من 2.8 مليون ناخب قيدوا أسمائهم فى سجلات مفوضية الانتخابات.

واوضحت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية، لبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد، بالإضافة إلى النقاش حول العديد من القضايا الأخرى التى تهم المرحلة الراهنة.

وأشار المنفى إلى نجاح المجلس فى تثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وكذلك إنشاء مفوضية وطنية للمصالحة الوطنية.

بدورهم، رحب المترشحون للانتخابات الرئاسية بمقترح المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفانى وليامز بشأن دعم الانتخابات، مؤكدين ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن وفى أقرب وقت، مشيرين إلى أهمية تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وإعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات من قبل المفوضية، وضرورة عمل المفوضية العليا للانتخابات تحت الإشراف المباشر للقضاء.