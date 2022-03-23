شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون: لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء وأحمال النزوح السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، وأن من أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وفي تصريح بعد لقائه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في روما، أكد عون أن "لإيطاليا الدور الكبير في مساعدة لبنان وهي الشريك التجاري الأوروبي الأول معه، ولبنان مصر رغم الصعوبات أن يلملم جراحه من تداعيات الأزمات المتشابكة التي يعاني منها".