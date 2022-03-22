شكرا لقرائتكم خبر عن توفر الوقت والجهد.. تعرف على اختصارات لوحة المفاتيح من F1 إلى F12 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

يلاحظ الجميع أن أعلى لوحة مفتايح الكمبيوتر واللابتوب يحتوي على صف F1 إلى F12 فما هو استخدام كل زر؟ وهنا نحاول الكشف عن لغزها، وأي نوع من الأدوار والمسؤوليات التي تسهلها عليك تلك الأزرار في أجهزة الكمبيوتر.

مفتاح F1

ـ فتح صفحة المساعدة لكافة البرامج تقريبا.

ـ فتح إعدادات البيوس Bios في بعض الأجهزة.

ـ عند النقر على مفتاح الويندوز مع مفتاح F1، يتم فتح صفحة الدعم والمساعدة لنظام التشغيل ويندوز.

مفتاح F2

ـ إعادة تسمية الملفات والمجلدات في جميع نسخ الويندوز.

ـ التعديل على الخلية النشطة في برنامج مايكروسوفت اكسل.

ـ عند النقر على Alt+Ctrl+F2، يتم فتح صفحة مستند جديد في مايكروسوفت وورد.

ـ عند النقر علي Ctrl+F2، يتم فتح نافذة معاينة لطباعة الصفحات في مايكروسوفت وورد.

مفتاح F3

ـ غالبا يتم فتح ميزة البحث لكافة البرامج، بما في ذلك مستكشف الملفات في ويندوز.

ـ عندما تقوم بإجراء عملية بحث داخل صفحة في بعض البرامج، ثم قمت بالنقر على مفتاح F3، يتم الانتقال إلي النتيجة التالية من عملية البحث.

ـ في نظام التشغيل دوس DOS، عندما تنقر على مفتاح F3، يتم إدخال أحدث كود أو أمر تم كتابته مؤخرًا.

مفتاح F4

ـ فتح شريط العنوان في مسكتشف الملفات في ويندوز.

ـ فتح شريط العنوان في برنامج انترنت اكسبلورر.

ـ تكرار آخر إجراء تم تنفيذه في جميع إصدارات برنامج مايكروسوفت وورد.

وظائف مفتاح F5

ـ إعادة تحميل الصفحة في جميع متصفحات الويب.

ـ إعادة تحميل محتويات أي مجلد.

ـ عرض الشرائح في برنامج مايكروسوفت باوربوينت.

وظائف مفتاح F6

خفض مستوي الصوت في بعض أجهزة اللاب توب.

تغيير طريقة عرض المجلدات في ويندوز 7

وظائف مفتاح F7

ـ التدقيق الإملائي والنحوي في حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس مثل برنامج مايكروسوفت وورد و Outlook.

ـ رفع مستوي الصوت في بعض أجهزة اللاب توب.

وظائف مفتاح F8

ـ إقلاع الويندوز في حالة الوضع الآمن Safe Mode.

ـ عرض الصورة المصغرة لجميع الملفات في نظام الماك.

وظائف مفتاح F9

ـ إعادة تحميل صفحة المستند في برنامج مايكروسوفت وورد.

ـ فتح شريط الأدوات في برنامج Quark 5.0.

ـ تقليل مستوي الإضاءة في بعض أجهزة اللاب توب.

وظائف مفتاح F10

فتح شريط القوائم في البرنامج النشط في ويندوز.

فتح إعدادات الاسترداد على أجهزة الكمبيوتر (Compaq – HP – Sony).

وظائف مفتاح F11

ـ الدخول إلي وضع ملء الشاشة في متصفحات الويب وأيضًا الخروج منها.

ـ بالنسبة لنظام الماك 10.4 فيما فوق، يتم إخفاء كافة علامات التبويب المفتوحة بينما يتم عرض سطح المكتب.

وظائف مفتاح F12

ـ فتح نافذة Save As في برنامج مايكروسوفت وورد.

ـ Ctrl+F12: فتح صفحة مستند جديد في مايكروسوفت وورد.

ـ معاينة الصفحة في برنامج Microsoft Expression Web.

ـ فتح أداة Firebug (ضمن أدوات مطوري البرامج) في متصفحات الويب.