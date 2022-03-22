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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يوضح خطوات حجز موعد لترخيص سلاح من خلال «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
كشف الأمن العام عن خطوات حجز موعد لترخيص سلاح من خلال منصة أبشر.
ونشر حساب “الأمن العام” على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، الخطوات المطلوبة كالتالي:
1 ـ الدخول إلى أبشر أفراد
2 ـ مواعيد
3 ـ الأسلحة والمتفجرات
4 ـ الانتقال لخدمة المواعيد
5 ـ حجز موعد جديد
6 ـ اختيار الخدمة والمنطقة
7 ـ اختيار الفرع
8 ـ تحديد الموعد
9 ـ تأكيد حجز الموعد
وكان الأمن العام قد دعا منذ يومين إلى ترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 16 شوال 1443هـ.
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