شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يوضح خطوات حجز موعد لترخيص سلاح من خلال «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

كشف الأمن العام عن خطوات حجز موعد لترخيص سلاح من خلال منصة أبشر.

ونشر حساب “الأمن العام” على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، الخطوات المطلوبة كالتالي:

1 ـ الدخول إلى أبشر أفراد

2 ـ مواعيد

3 ـ الأسلحة والمتفجرات

4 ـ الانتقال لخدمة المواعيد

5 ـ حجز موعد جديد

6 ـ اختيار الخدمة والمنطقة

7 ـ اختيار الفرع

8 ـ تحديد الموعد

9 ـ تأكيد حجز الموعد

وكان الأمن العام قد دعا منذ يومين إلى ترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 16 شوال 1443هـ.