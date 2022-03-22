شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: 3 خطوات لإضافة أو تغيير مشرف لملف المنشأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، آلية وخطوات إضافة مشرف من خلال الدخول على ملف المنشأة.

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء على سؤال مغرد قال فيه: “ما هي إجراءات تفويض موظف الموارد البشرية في الشركة لموقع التأمينات بحيث تصله رساله بجواله برمز أو الكود للدخول للموقع ؟

وأجابت التأمينات بقولها “وعليكم السلام ، يمكنك تغيير أو إضافة مشرف من خلال الدخول على ملف المنشأة بإتباع التالي :

1- الدخول على حساب المنشأة عبر تأميناتي أعمال

2- اختيار المنشأة المطلوبة من القائمة الرئيسية

3- ثم اختيار “إدارة مشرفي المنشأة” ⁩، نسعد بخدمتك