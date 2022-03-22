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شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: 3 خطوات لإضافة أو تغيير مشرف لملف المنشأة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، آلية وخطوات إضافة مشرف من خلال الدخول على ملف المنشأة.
جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء على سؤال مغرد قال فيه: “ما هي إجراءات تفويض موظف الموارد البشرية في الشركة لموقع التأمينات بحيث تصله رساله بجواله برمز أو الكود للدخول للموقع ؟
وأجابت التأمينات بقولها “وعليكم السلام ، يمكنك تغيير أو إضافة مشرف من خلال الدخول على ملف المنشأة بإتباع التالي :
1- الدخول على حساب المنشأة عبر تأميناتي أعمال
2- اختيار المنشأة المطلوبة من القائمة الرئيسية
3- ثم اختيار “إدارة مشرفي المنشأة” ، نسعد بخدمتك
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