شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق تجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق تجاه جازان. وأضاف التحالف أن تصعيد الميليشيا لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمينة.

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