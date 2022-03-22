شكرا لقرائتكم خبر عن «الحربي» يحذر من برمجية خبيثة تستهدف سرقة حسابات فيسبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي من برمجية خبيثة تنتشر حالياً لسرقة حسابات فيسبوك.

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: “من لديهم حسابات فيسبوك عليه الحذر من برمجية خبيثة تنتشر حالياً لسرقة حسابات فيسبوك موجودة على البلاي ستور لمستخدمي نظام أندرويد”.

وأضاف سالم الحربي، أن التطبيق اسمه Facestealer وموجود على تطبيقات على البلاي ستور، موضحا أن التطبيق عند تحميلة يتطلب منك الدخول إلى فيسبوك بعدها يتم إرسال معلوماتك للهكر وسرقة حسابك.