شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الصيني في «إسلام آباد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في “إسلام آباد”.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة المتينة بين المملكة، وجمهورية الصين الشعبية، وسُبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون والتنسيق المشترك

وتطرق الجانبان إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.