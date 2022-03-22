شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج ريف: 5 أسباب لدعم قطاع الورد بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد برنامج ريف أن من ضمن مستهدفاته تنمية قطاع الورد، لعدة أسباب محلية وعالمية. وقال برنامج ريف، عبر حسابه في “تويتر”، إنه يتم الاهتمام بدعم هذا القطاع للأسباب التالية: 1- ملاءمة الظروف البيئية والمناخية 2- انتشار أكثر ما يزيد عن 20 من النباتات العطرية بالمملكة 3- انخفاض تكاليف جمعها وزراعتها 4- زيادة الطلب عليها محليا وعالميا 5- انتشار استخدامات جديدة للنباتات العطرية

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