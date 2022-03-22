شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. المملكة ترد رسميًا على بيان رئيس وزراء لبنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا رحبّت فيه بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، من نقاط ايجابية.

وقالت الوزارة في بيانها على حسابها الرسمي عبر”تويتر”، إنها : تأمل بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيًا ودوليًا”.

وأكدت “الخارجية”، على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار.

وأمس أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إلتزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها.

وشدد في بيان له على”أن الاتّصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح يصب في هذا الإطار”، لافتاً إلى”سلسلة مناشدات وصلته من مختلف القيادات السياسية والروحية والاقتصادية”.

وأضاف في البيان: “أجدّد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع المملكة ودول مجلس التَّعاون الخليجي، وعلى التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدّي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته”.

وشدّد على”ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان”.

وجدّد ميقاتي “الالتزام باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنُوعات وخصوصًا المخدرات إلى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على كافة المنافذ”، مؤكّداً “التزام لبنان باتفاقية الرياض للتَّعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة”.

في السياق، شدّد رئيس مجلس الوزراء على أن “الحكومة اللبنانية ستعمل على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرارًا بأمن المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي الالتزام بما تضمّنته بنود المبادرة الكويتية”.