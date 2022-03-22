شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. الإطاحة بـ 4 لصوص اعتدوا على مندوب مبيعات وسلبوه مركبته وهواتفه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن شرطة محافظة جدة قبضت على مواطنَيْن، ومقيم من الجنسية الفلسطينية، ومقيمة من الجنسية المغربية، لاعتدائهم على مقيم من الجنسية الباكستانية يعمل مندوب مبيعات وسلب مركبته، وسرقة ما بحوزته من مبالغ وهواتف نقّالة.

وأضاف أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.