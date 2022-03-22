شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة: هذا السلوك جريمة موجبة للتوقيف.. والعقوبة تشمل السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر تشغيل المتسلل إلى المملكة، موضحة أن العقوبات في هذا الشأن تصل إلى السجن من (٥) سنوات إلى(١٥) سنة، وغرامة مليون ريال.

وأضافت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”، أن العقوبة تشمل أيضا مصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة، ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.

وشددت النيابة العامة على أن تشغيل المتسلل إلى المملكة من الأفعال الجرمية الكبيرة الموجبة للتوقيف.