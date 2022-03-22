شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يقر تمويلا إضافيا للأردن للحد من تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البنك الدولي في بيان الثلاثاء إنه وافق على تقديم تمويل إضافي جديد للأردن بقيمة 350 مليون دولار لتمكينه من مساعدة المتضررين من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وبحسب البيان وافق البنك على "تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لمشروع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن من أجل مواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والعاملين في الشركات الأكثر تضررا من جائحة كورونا".

وسيوفر التمويل الاضافي الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى توجه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري.

وسيمول الدعم الإضافي "جزئياً تمديد برنامج ’استدامة’ الذي أطلقته الحكومة الأردنية في ديسمبر 2020 لتقديم إعانات للأجور" لنحو 110 آلاف عاملٍ في شركات تضررت بشدة من الجائحة.