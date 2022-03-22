شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم عاجل من البنك المركزي لجميع بنوك المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه البنك المركزي (ساما) تعميما لجميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة بسرعة الربط مع منصة «مدد».
كما طالب البنك في تعميمه، تقديم جميع الخدمات البنكية اللازمة للمنشآت والأفراد، لتمكين وتسهيل أصحاب العمل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجراء عمليات تحويل الأجور برسوم رمزية بشكل آمن وموثق.
وبحسب عكاظ، فقد كشف أن هذا الطلب بناء على ما رفعه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لدعم الحلول التي تقدمها منصة «مدد» بهدف تقديم الخدمات البنكية اللازمة للمنشآت والأفراد.
ومن المعلوم أن دعم رواتب الموظفين للمنشآت يقتصر على 4 بنوك فقط، في الوقت الحالي.
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