شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من “هيئة النقل” للمنشآت والأفراد الممارسين لنشاط نقل الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت الهيئة العامة للنقل على ضرورة التزام المنشآت والأفراد الممارسين لنشاط نقل طلاب وطالبات الجهات التعليمية كالمدارس بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد والجامعات، بتطبيق اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي واستيفاء المتطلبات والشروط الفنية المحددة للمركبات المستخدمة في النقل والحصول على ترخيص معتمد؛ بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمة، ويخلق بيئة مناسبة للاستثمار، وفق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة المنظمة حددت 3 أنواع للمركبات التي يمكن للمرخص استخدامها في النقل التعليمي وتشمل السيارات التي لا تقل مقاعدها عن 7 مقاعد ولا يزيد عن 9 مقاعد، والحافلات الصغيرة التي لا تزيد سعتها عن 15 راكباً، والحافلات الكبيرة التي تزيد سعتها عن 15 راكباً، ولكل نوع من هذه المركبات شروط ومواصفات فنية وعمر تشغيلي محدد، كما أوضحت اللائحة عقوبات المخالفين لشروط وأحكام اللائحة، كممارسة النشاط بدون ترخيص أو عدم حصول السائق على بطاقة تثبت أهليته وتسمح له بمزاولة هذا النشاط.

وأشارت الهيئة إلى إمكانية الحصول على جميع التصاريح والتراخيص المقدمة عبر الدخول على بوابة نقل naql.sa، كما تدعو جميع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول اللوائح والأدلة الإرشادية وتحديثاتها إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة tga.gov.sa، أو الاتصال على الرقم الموحد 19929.