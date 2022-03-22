شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الـ77 لتأسيس الجامعة العربية.. رئيس البرلمان العربى: ظلت طوال مسيرتها حصنا أمام التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة ذكرى مرور 77 عاما على تأسيس الجامعة العربية، والذى يوافق 22 مارس 1945.

وقال رئيس البرلمان العربي - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، "إن جامعة الدول العربية على طول مسيرتها ظلت إطارا جامعا للدول العربية وحصنا منيعا في مواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالأمة العربية، وحققت الكثير من الإنجازات على صعيد لم الشمل العربي، وذلك على الرغم من التحديات الكثيرة التي واجهت الأمة العربية، الداخلية والخارجية، والتي تتطلب تعزيز التضامن العربي أكثر من أى وقت مضى".

وأضاف أن ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية ستبقى ذكرى عزيزة على قلوب كل العرب، لما تشكله من تاريخ كبير نعتز به جميعا مقدرين الجهود المضنية التي تقوم بها جامعة الدول العربية لمواكبة المتغيرات على المستوى الدولي، وبما يحقق الطموح لتطوير أدائها والارتقاء بها تحقيقا لتطلعات الشعوب العربية والدفاع عن قضايانا والحفاظ على مقدرات الأمة، وبما يعزز تواجدها على الصعيد العالمى.