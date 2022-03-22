شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ائتلاف دولة القانون يرفض دعوات حل البرلمان وإعادة الانتخابات بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق نوري المالكي رفض دعوات لحل مجلس النواب وإعادة الانتخابات النيابية بالبلاد، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق.

وقال المالكي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم الثلاثاء، إن قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات النيابية الحالية أمر غير مقبول ولا نسمح به ونقف بقوة ضد هذا الخيار.

وأضاف أن موضوع إعادة الانتخابات لم يطرحه أحد من الطيف السياسي، إلا أنه تم إثارته بهذا الوقت قبيل انعقاد الجلسة النيابية المقررة يوم السبت القادم بهدف إشاعة المخاوف لدى النواب وخصوصًا المستقلين ودفعهم للمشاركة في هذه الجلسة، لافتًا إلى أن النواب على دراية وقناعة أن هذه المخاوف موهومة.