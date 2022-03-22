شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء ليبيا يوجه كافة المؤسسات بحظر التعامل مع حكومة الوحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الحكومة الليبية فتحى باشاغا، اليوم الثلاثاء، كافة رؤساء المؤسسات والهيئات والشركات العامة الليبية وما فى حكمها إلى عدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا على ضرورة تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال المنتهية الولاية.

وشدد رئيس الوزراء الليبي الجديد في بيان له إلى أنه يمنع منعا باتا إجراء أى تعديل أو تغيير كلى أو جزئى فى المراكز القانونية والإدارية لمجالس إدارات المصالح والمؤسسات والهيئات والأجهزة والشركات العامة والشركات التجارية المملوكة للدولة كليا أو جزئيا؛ تنفيدا لقرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية القانونية.

وأكد رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا، أن كل من يخالف أحكام قراره يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية الكاملة ويعرض نفسه للمساءلة التأديبية والجنائية.