شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة السعودية: المملكة تبنت استراتيجية مكافحة الفساد بكل أشكاله عالميا وعربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس أن المملكة تبنت استراتيجية مكافحة الفساد بكل أشكاله عالميا وعربيا.

وقال الكهموس - فى كلمته خلال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالرياض، اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية - "إن عقد هذا المؤتمر يعهد لمرحلة جديدة فى العمل العربى لمكافحة الفساد".

وأضاف أن المملكة عملت مع المنظمات العالمية بما يكفل تعزيز جهود مكافحة الفساد عربيا، لافتا إلى أن رؤية المملكة جعلت مكافحة الفساد أحد مرتكزاتها، وأن مبادرة الرياض وضعت آلية لتعزيز الجهود لمنع الفساد ومحاربته عالميا.

وتستضيف المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض، ولمدة يومين، الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وأعمال المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، بمشاركة الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وعددها 14 دولة عربية، بحضور عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.