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نائب رئيس وزراء ليبيا الجديد يتسلم ديوان مجلس الوزراء جنوب البلاد

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القاهرة - سامية سيد - تسلم سالم الزامة نائب رئيس وزراء الحكومة الليبية عن المنطقة الجنوبية، الثلاثاء، ديوان مجلس الوزراء في المنطقة الجنوبية بمدينة سبها جنوب البلاد، وذلك رفقة النائب عن المنطقة الشرقية على القطراني، وعدد من الوزراء بالحكومة الجديدة.

 

ونشرت الحكومة الليبية الجديدة صورا لعملية تسلم نائب رئيس الوزراء عن المنطقة الجنوبية لديوان مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن المراسم حضرها عدد من نواب مدن الجنوب الليبي.

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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