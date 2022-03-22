شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس وزراء ليبيا الجديد يتسلم ديوان مجلس الوزراء جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم سالم الزامة نائب رئيس وزراء الحكومة الليبية عن المنطقة الجنوبية، الثلاثاء، ديوان مجلس الوزراء في المنطقة الجنوبية بمدينة سبها جنوب البلاد، وذلك رفقة النائب عن المنطقة الشرقية على القطراني، وعدد من الوزراء بالحكومة الجديدة.

ونشرت الحكومة الليبية الجديدة صورا لعملية تسلم نائب رئيس الوزراء عن المنطقة الجنوبية لديوان مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن المراسم حضرها عدد من نواب مدن الجنوب الليبي.