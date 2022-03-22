شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا وأمريكا تبحثان إعادة فتح السفارة الأمريكية بطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولى الليبية نجلاء المنقوش مع وفد وزارة الخارجية الأمريكية، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية جون باس، سبل إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لتباشر عملها من العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، حيث سلم الوفد الأمريكى، الذى شمل سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند ومساعد وزير الأمن الدبلوماسى جينترى سميث، رسالة إلى وزيرة الخارجية الليبية من نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن، تتعلق بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين الصديقين.

وثمنت المنقوش هذه الخطوة الإيجابية، موضحة أنها جاءت ثمرة للجهود المشتركة بين الجانبين في تسهيل حركة المواطنين في كلا البلدين، مؤكدة استعداد الوزارة الكامل لتقديم كل الدعم للوفد الأمريكي من أجل إنجاح مهمته.

ومن جهته، هنّأ الوفد الأمريكي، المنقوش على منحها الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة للعام 2022، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للمسار السياسي في ليبيا وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.