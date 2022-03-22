شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة: ندعم مبادرة البعثة الأممية في ليبيا بشأن القاعدة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن الولايات المتحدة تدعم مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن القاعدة الدستورية.

واعتبر نورلاند في تغريدة له عبر "تويتر" مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أهم خطوة عملية باتجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يستحقها الليبيون وينتظرونها.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أكدت أنها ستعقد اليوم الثلاثاء جلسة تشاورية مع ممثلي مجلس الدولة في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الوطنية مبينة أن مجلس النواب لم يرسل بعد قائمة بممثليه في اللجنة المشتركة.

وأردفت البعثة الأممية في بيان لها أنه إدراكاً من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وللرغبة العارمة لدى الملايين من الليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخاب ممثليهم بصورة ديمقراطية، فإنها ستمضي في عقد جلسة تشاورية مع ممثلي مجلس الدولة وستبدأ هذه الجلسة اليوم الثلاثاء في تونس وتوقعت الأمم المتحدة أن يقدم مجلس النواب قائمة ممثليه وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة.