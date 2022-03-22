شكرا لقرائتكم خبر عن “السديس” يزف بشرى سارة بعودة الاعتكاف بالحرمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: زف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، البشرى بعودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير محددة. وأوضح الشيخ السديس أنه سيتم إتاحة استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريباً. وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أن إتاحة الاعتكاف في الحرمين الشريفين سيكون بالعشر الأواخر من شهر رمضان.‬⁩ وكان السديس قد دشن أمس، أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، وذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي أقامته الرئاسة العامة.

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