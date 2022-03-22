شركة شاومي تطلق اتلفزيوناً ذكياً.. المميزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

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أطلقت شركة شاومي التلفزيون الذكي Redmi MAX 100” الجديد، الذي يمتاز بشاشة LCD قياس 100 بوصة مع إضاءة خلفية LED.



وأوضحت الشركة الصينية أن الشاشة تمتاز بدقة وضوح 4K (3840 × 2160بيكسل)، بينما تبلغ درجة السطوع القصوى 700 نيت، مع معدل تنشيط صورة يصل إلى 120 هرتز.

ويدعم التلفزيون الذكي أحدث تقنيات الصوت والصورة مثل Dolby Visionو HDR10+ و Dolby Atmosو DTS-HDو IMAX Enhancedو AMD FreeSync، بالإضافة إلى "معدل التحديث المتغير" “VRR” و"وضع الكمون المنخفض التلقائي" “ALLM”.

وعلى صعيد المنافذ، يشتمل التلفزيون على منفذ HDMI 2.1 ومنفذي HDMI 2.0 ومنفذي USBومنفذ Ethernet.

ويعمل التلفزيون بنظام التشغيل MIUI TV، ويدعم المساعد الصوتي Xiao AI، كما أنه يدعم تقنية Bluetooth 5.0 وتقنية Wi-Fi 6.