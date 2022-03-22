شركة هواوي تطلق سماعة لاسلكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة هواوي السماعة اللاسلكية FreeBuds 4E الجديدة.



وأوضحت الشركة الصينية أن السماعة الجديدة تمتاز بتقنية إلغاء الضوضاء الفعالة Active Noise Cancellation 2.0 بتصميم شبه مفتوح لكي ينعم المستخدم بإحساس جيد التهوية عند ارتداء سماعة الرأس.

وتعمل أغشية LCP قياس 14.3 ملم على توفير صوت فائق النقاء 40 كيلوهرتز، وبفضل تقنية HarmonyOS فإنه يمكن توصيل السماعة اللاسلكية بجهازين مختلفين في نفس الوقت عن طريق تقنية البلوتوث.

وأوضحت هواوي أن وظيفة التذكير السريع Quick Reminderلا تقتصر على تذكيرات المساعد الذكي فحسب، بل إنها تنقل أيضا مجموعة متنوعة من محتوى إشعارات التطبيق، ويتم التحكم في تشغيل الموسيقى وتقنية إلغاء الضوضاء الفعالة عن طريق إيماءات مختلفة على السطح الحساس للمس.

وأشارت هواوي إلى أن فترة تشغيل البطارية تمتد إلى 22 ساعة عند استعمال علبة الشحن المرفقة، وعند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة فإن فترة تشغيل البطارية تصل إلى 14 ساعة، ولكن مع شحن البطارية لمدة 15 دقيقة فقط فإنه يمكن مواصلة استعمال السماعة اللاسلكية لمدة 2.5 ساعة إضافية.

وتتوفر السماعة الجديدة باللون الأبيض والفضي والأحمر.