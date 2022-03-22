بعد "كوفيد-19".. طبيبة روسية تكشف الأمراض المزمنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الدكتورة يلينا ميسكينا، أخصائية الأمراض المعدية، أن الإصابة بمرض "كوفيد-19"، يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري والتليف الرئوي والتهاب الغدة الدرقية.



وتشير الأخصائية، في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، إلى أن نتائج الدراسات المخبرية الأخيرة، أظهرت أن العواقب الرئيسية لدى 15 بالمئة من المرضى الذين أصيبوا بـ "كوفيد-19" كانت تطور مرض السكري بنوعيه الأول والثاني، حيث تطور المرض لدى 2 بالمئة بعد الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد.

وتقول، "أي أن مسبب المرض كان موجودا في أجسامهم، و"كوفيد-19" حفزه للظهور مبكرا. وأما 13 بالمئة فقد أصيبوا بالسكري لأول مرة كنتيجة سلبية لإصابتهم بعدوى الفيروس التاجي المستجد".

وتضيف، التليف الرئوي، هو مرض آخر انتشر كثيرا بين الذين أصيبوا بعدوى الفيروس التاجي المستجد. وأن بعض المرضى قد يصابون بالتهاب الغدة الدرقية،الذي يتطور لاحقا وبسرعة إلى مرض مزمن.

ووفقا لها، تضم القائمة أيضا التهاب عضلة القلب واحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

وتقول، "يصيب الفيروس التاجي المستجد لسوء الحظ، القلب، ما يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية والتهاب في عضلة القلب. وكذلك تصلب القلب هو نتيجة خطيرة أخرى تصبح فيها أنسجة عضلة القلب الطبيعية غير مرنة، بل متصلبة".

وتضيف، وقد تظهر هذه العواقب أثناء متلازمة ما بعد "كوفيد-19". لذلك من الأفضل إجراء الفحوص اللازمة بعد التعافي من المرض حتى عندما لا تكون لدى المتعافي أي عوارض صحية.