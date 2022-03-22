شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات المواطنين شمال غرب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين قرب قرية برقة ومنطقة المسعودية الأثرية، شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ"وفا"، إن عددا من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين قرب القرية بالحجارة، ما أدى إلى تضرر بعضها، مشيرا إلى أن أهالي القرية تصدوا لهم.

وأضاف أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على الطريق الواصلة بين جنين ونابلس ومدخل قرية برقة.