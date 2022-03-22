شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو اللجان المشتركة لدراسة مشاريع قوانين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، لعقد جلسة للجان المشتركة غدا الأربعاء، لدراسة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين فى المجلس النيابى من بينها مناقشة مشروع قانون بطلب الموافقة على إبرام الاتفاق الأساسى بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الأغذية العالمى بالإضافة لاقتراح قانون تنظيم العمل الحر فى لبنان.