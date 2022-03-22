شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو اللجان المشتركة لدراسة مشاريع قوانين غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، لعقد جلسة للجان المشتركة غدا الأربعاء، لدراسة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين فى المجلس النيابى من بينها مناقشة مشروع قانون بطلب الموافقة على إبرام الاتفاق الأساسى بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الأغذية العالمى بالإضافة لاقتراح قانون تنظيم العمل الحر فى لبنان.
وضمت اللجان التي شملتها الدعوة، لجان المال والموازنة والإدارة والعدل والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والثقافة والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والزراعة والسياحة وحقوق الإنسان في جلسة مشتركة غدا.
وطلب بري أيضا مناقشة مشروع بقانون لإعطاء تعويضات ومعاشات لذوي ضحايا انفجار التليل بعكار بالإضافة لقانون يُتيح للحكومة عقد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري بها.