شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الجنوبية وجماعة الحوثى فى الضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت اشتباكات ومواجهات محتدمة بين القوات الجنوبية اليمنية وجماعة الحوثى الإرهابية، فى جبهات شمالى الضالع باليمن.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية يمنية، اليوم الثلاثاء، باندلاع، وفقا لقناة "اليمن الإخبارية"، بأن الاشتباكات تركزت بشكل واسع على قطاع بتار والثوخب، عقب محاولة تسلل لعناصر جماعة الحوثى باتجاه مواقع القوات الجنوبية المتقدمة كموقع الحرة وموقع الشهيد وموقع قليعة.

وأضافت أن القوات الجنوبية قامت بالتعامل مع تلك العناصر الإرهابية بحسب قواعد الاشتباك والردع واستمرت الاشتباكات بشكل متقطع لوقت طويل.

وقالت المصادر، إن القوات فى موقع الحرة وموقع الشهيد وموقع قليعة تصدت لهجوم قامت به جماعة الحوثى، وتمكنت قوات لواء الأول صاعقة من صد الهجوم باتجاه مواقع الحرة والشهيد وكبدتهم خسائر فادحة.