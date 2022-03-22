شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة جديدة فى أسعار المحروقات بلبنان وسعر صرف الدولار يواصل الارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الوقود فى لبنان اليوم الثلاثاء، بشكل ملحوظ، وذلك بالتزامن مع استمرار الارتفاع فى سعر صرف الدولار فى السوق غير الرسمية والزيادة الملحوظة فى سعر الصرف على منصة صيرفة الرسمية، فى حين واصلت البنوك العاملة فى لبنان إضرابها التحذيرى لليوم الثانى على التوالى احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع فى البلاد وخصوصا بعد الأزمة القضائية مع البنوك خلال الأيام الأخيرة.

وسجلت أسعار الوقود صباح اليوم زيادة ملحوظة بعد انخفاض لمرتين خلال الأسبوع الماضي، حيث زاد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان والبنزين 98 أوكتان بقيمة 14 ألف ليرة ليصبح السعر 431000 ليرة لبنانية و441000 ليرة لبنانية على التوالي.

وارتفاع سعر المازوت بقيمة 30 ألف ليرة ليصبح بـ455000 ليرة لبنانية، فيما زاد سعر قارورة الغاز بقيمة 8 آلاف ليرة لتصبح بـ297000 ليرة.

وفي المقابل، واصل سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية ارتفاعه حيث سجل في التعاملات الصباحية اليوم متوسط 24 ألف ليرة لبنانية لكل دولار وهو نفس معدل أمس الذي سجل زيادة ملحوظة عن متوسط نهاية الأسبوع الماضي الذي بلغ 22500 ليرة لكل دولار.

وعلى منصة صيرفة الرسمية، سجل سعر الصرف ارتفاعا ملحوظا؛ حيث بلغ المتوسط حتى ختام تعاملات أمس 21500 ليرة لكل دولار بدلا من 20800 ليرة لكل دولار في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

في السياق ذاته، واصلت البنوك اللبنانية إضرابها لليوم الثاني على التوالي؛ التزاما بما أعلنته جمعية المصارف اللبنانية احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد وذلك للتحذير من الخطر الذي تواجهه البنوك، ومن المقرر عودة البنوك للعمل غدا الأربعاء.