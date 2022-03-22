شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل وزارى يشمل 4 حقائب وزارية فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، صدور مرسوم بتعديل وزارى شمل تعديل أربع حقائب، وفقا لـ"القبس".

وتشمل أسماء الوزراء الجدد كلا من محمد الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء الكويت، وأحمد الناصر وزيرا للخارجية، وعلى الموسى وزيرا للأشغال ووزيرا للكهرباء والماء، ومحمد الراجحي وزيرا لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب.