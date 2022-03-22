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تعديل وزارى يشمل 4 حقائب وزارية فى الكويت

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القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، صدور مرسوم بتعديل وزارى شمل تعديل أربع حقائب، وفقا لـ"القبس".

 

وتشمل أسماء الوزراء الجدد كلا من محمد الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء الكويت، وأحمد الناصر وزيرا للخارجية، وعلى الموسى وزيرا للأشغال ووزيرا للكهرباء والماء، ومحمد الراجحي وزيرا لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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