شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تلغى عددا من قيود السفر للقادمين إليها.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية رفع القيود المتصلة بكبح انتشار فيروس كورونا، وذلك فى ظل انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى المملكة العربية السعودية إلى أقل من 4%، فى ظل انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى المملكة العربية السعودية إلى أقل من 4% ، والوصول لمعدل تطعيم بلغ 99% لجميع الفئات المستهدفة من سكان السعودية.

تشمل القيود التى تم إلغاؤها، إلزامية تقديم شهادة التطعيم ضد كورونا، وإجراء اختبار بي سي آر قبل القدوم للسعودية أو عند الوصول إليها، وكذلك الحجر الصحي المطلوب للمسافرين الذين يصلون إلى المملكة.

وعلى صعيد متصل، هناك تدابير داخل المملكة تشمل إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بإلزام لبس الكمامة فيها"، إضافة إلى "إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن "المغلقة والمفتوحة" والأنشطة والفعاليات، وكذلك "عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بإلزام لبسها في الأماكن المغلقة.