مخصصة لاجتماعات الفيديو.. مايكروسوفت تطلق كاميرا ذكاء اصطناعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة مايكروسوفت الكاميرا الذكية Smart Camera الجديدة المخصصة للوحة البيضاء التفاعلية Surface Hub 2للأعمال بسعر يبلغ نحو 800 دولاراً أمريكياً.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الكاميرا الذكية Smart Cameraالجديدة تمتاز بعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع 136 درجة وبدقة وضوح 12 ميغابيكسل، مما يسهم في تحسين جودة اجتماعات الفيديو.

وتشتمل الكاميرا الجديدة على العديد من خصائص الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح مثلا إظهار كل أعضاء الفريق في الصورة خلال اجتماعات الفيديو، وكذلك تصحيح أية تشوهات في الصورة أوتوماتيكيا، وذلك بفضل المعالج، الذي يمتاز بقدرة حوسبية تبلغ 1 تيرافلوب.