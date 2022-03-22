الذهب يستقر وسط تطورات الأزمة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات في أعقاب اتخاذ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لموقف حاسم تجاه التضخم في حين دعم تصاعد الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا الطلب على المعدن الذي يعتبر من الملاذات الآمنة.



واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 1936.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5٪ إلى 1938.80 دولار للأوقية.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع إذا تطلب الأمر للحد من التضخم الذي ارتفع لمستويات عالية للغاية.

وقفزت عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل 10 سنوات متجاوزة 2.3٪ لأول مرة منذ مايو (أيار) 2019.

وقال خبراء الأسواق إن التحركات القوية في سوق السندات الأمريكية تشير بشكل متزايد إلى ركود وشيك في حين تشكك الأسواق في خطة البنك المركزي لضمان "رسو سلس" للاقتصاد مع رفعه أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

ومما أبطأ وتيرة تراجع الذهب تصريحات أوكرانيا بأنها لن تذعن لإنذارات روسيا التي طالبتها بالتوقف عن الدفاع عن مدينة ماريوبول المحاصرة.