Yandex الروسية تطلق تطبيقا مميزا للمنازل الذكية.. المميزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

أعلنت Yandex الروسية عن إطلاق تطبيق جديد يمكن من خلاله التحكم بتقنيات المنازل الذكية عبر الهواتف والأجهزة المحمولة.



وتبعا لـ Yandex فإن التطبيق الجديد "Дом с Алисой" أو "House with Alice"، يمكن تحميله عبر متجري App Store و Google Play الإلكترونيين.

وقال بيان صادر عن الشركة "في السابق كانت جميع وظائف المساعد الصوتي Aliceموجودة في العديد من التطبيقات التي تطرحها شركتنا أو داخل تطبيق Yandex الرئيسي، لكننا قررنا جمع هذه الوظائف في تطبيق موحد مع إضافة أشياء جديدة إليها.. من خلال التطبيق يمكن استخدام الأوامر الصوتية للتحكم بالمساعدات المنزلية الذكية ومكبرات الصوت ومنظومات الإضاءة والمكيفات والبرادات والمكانس الكهربائية والعديد من الإلكترونيات التي تعمل البرمجيات الحديثة".

ومن خلال التطبيق الجديد يمكن إعداد جداول زمنية تقوم بتشغيل مختلف أنواع الإلكترونيات في المنزل في أوقات محددة، كما يمكن استعماله من الهاتف الذكي لإعطاء أمر عن بعد لتشغيل المكيف قبل الوصول إلى المنزل على سبيل المثال، أو استخدامه لدمج عدة مكبرات صوت ذكية لاستحداث منظومة صوتيات توفر أصواتا محيطية في جميع أرجاء المنزل".

وتجدر الإشارة إلى أن Yandex كانت قد أطلقت العديد من نماذج المساعدات المنزلية الذكية وروبوتات ذكية لتوصيل البضائع إلى المنازل، كما طورت أنظمة للقيادة الذاتية للسيارات.