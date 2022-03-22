لقاحان يظهران فعالية ضد «أوميكرون».. ما هما؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر العلاج بالأجسام المضادة في لقاحي أسترازينيكا وجلاكسو سميث كلاين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بعض الحماية من متحور أوميكرون، وأحدث متحوراته المعروف باسم المتحور الفرعي: (بي إيه 2)، في الفئران، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.



ونقلت بلومبرغ هذه الأنباء عن علماء من كلية الطب بجامعة واشنطن على موقع "بايوريكسيف" الإلكتروني قولهم إن العلاج فقد فعاليته، ولكنه قلل في الوقت ذات عبء الفيروس.

وقالت بلومبرغ إن متحور أوميكرون تغلَّب على بعض علاجات الأجسام المضادة، لا سيما خليط قديم من العلاج بالأجسام المضادة من شركة "إيلي ليلي"، وأثارت تساؤلات عن علاجات شركات أخرى مثل جلاكسو وبايوتكنولوجي.

ووافقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي على استخدام عقار إيفوشيلد، الذي أنتجته شركة أسترازينيكا، لوقاية بعض البالغين الذين يعانون دفاعات مناعية ضعيفة، من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.