بعد تحميل نظام التشغيل الجديد.. مشكلة تصيب هواتف آيفون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اشتكى العديد من أصحاب هواتف آيفون من سرعة نفاد شحن البطارية في أجهزتهم بعد تحميل نسخة iOS 15.4 الجديدة.



وحول الموضوع المدون الشهير، Alex Kretzschmar، في تدوينة له على الإنترنت "iOS 15.4يستنزف شحن البطارية بشكل جنوني، أود أن أقول هو أن عمربطاريتي اليوم هو نصف ما كان عليه الأسبوع الماضي، لقد صدمت!".

ومن جهته المدون، مكسيم شيشكو : "عمر البطارية مع iOS 15.4سيء بالفعل، معدل الشحن بلغ 80% بعد 24 ساعة، لكن وقت الشاشة النشط لا يزيد عن ساعتين فقط.. أنا أستعمل Safari ويوتيوب وإنستغرام وأوبر فقط..".

وتبعا للعديد من الشكاوى التي صدرت عن مستخدمي أجهزة آبل فإن "مدة عمل البطارية لم تعد تتجاوز النصف يوم في هواتف iPhone 13 Pro و Pro Max بعد تحميل نسخة iOS 15.4 الجديدة".

ويتوقع بعض مستخدمي أجهزة آبل "أن المشكلات في عمل بطاريات هواتف آيفون بدأت بالظهور كون نظام التشغيل الجديد يستخدم الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة 120 هيرتزا ضمن تقنية ProMotionفي العديد من التطبيقات".

ولم تعلق آبل حول الشكاوى التي ظهرت بشكل رسمي بعد، لذا ينصح خبراء التقنية أصحاب هواتف آيفون ممن لم يقوموا يتحميل نسخة iOS 15.4 بالتريث إلى حين إطلاق تحديثات برمجية جديدة.