Xiaomi تطلق هاتف أندرويد بكاميرات ممتازة.. المواصفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تستعد Xiaomi لإطلاق هاتفها الجديد الذي زودته بكاميرات وتقنيات تضاهي تلك الموجودة في أحدث هواتف سامسونغ.



وسيأتي الهاتف الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والألومينيوم، محمي من الماء والغبار، أبعاده (163.5/75.8/8.9) ملم، وزنه 193 غ.

أما شاشته فستكون Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير واقعية عالية للصور والفيديوهات.

ويمكن لهذا الهاتف التعامل بسرعة كبيرة مع البيانات والعمل مع شبكات 5Gبفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 126 و256 غيغابايت، كما سيجهز بمعالج رسوميات Adreno 660.

وسيجهز بكاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 5 ميغابيكسل تساعد على تحديد عمق الصورة، أما كاميرته الامامية فستكون بدقة 33 ميغابيكسل.

وجهزته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا.