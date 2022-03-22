عبر كابل جديد.. جوجل تدعم خدمات الإنترنت بإفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت جوجل عن نجاحها بمد كابل جديد مخصص لنقل بيانات الإنترنت إلى دول إفريقيا.



وأشار بيان صادر عن الشركة إلى "أن الخبراء تمكنوا من مد كابل Equiano المخصص للإنترنت إلى غرب إفريقيا، وهكذا تكون الشركة قد تمكنت من الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع إنشاء شبكة اتصال تحت الماء ستربط بين مراكز بيانات الإنترنت في أوروبا وإفريقيا".

وأشار البيان إلى "أن الكابل قد وصل إلى لومي عاصمة جمهورية توغو في غرب إفريقيا، والتي يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة، الأمر الذي سيساعد على توفير خدمات الإنترنت لسكان تلك البقعة من العالم، والتي يعاني 74% منهم تقريبا من حرمان من تلك الخدمات".

وكانت جوجل قد أعلنت عن مشروع Equiano عام 2019، وأشارت إلى أن الكابل الذي سيمتد من البرتغال على طول الساحل الأطلسي لدول غرب إفريقيا سيساهم بربط مناطق أوروبا بتوغو ونيجيريا ونامبيا وجنوب إفريقيا بشبكة إنترنت، كما سيساعد على زيادة سرعة الإنترنت في توغو من 10 إلى 21 ميغابايت/ثا مع حلول عام 2025، وسيقلل من تكلفة خدمات الاتصالات هناك بنسبة 14% تقريبا، كما سيساعد في نمو الاقتصاد وتأمين نحو 37 ألف فرصة عمل إضافية.

وبعد وصول هذا الخط إلى توغو ستمده غوغل نحو نيجيريا ونامبيا ومن ثم إلى كيب تاون في جنوب إفريقيا، إذ يتوقع أن يبدأ تشغيله قبل نهاية العام الجاري.