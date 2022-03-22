شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: 15عربة سقاية لتوزيع ماء زمزم فى المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها تعمل على توزيع وتوفير ماء زمزم المبارك للقاصدين بعدد من الطرق منها العربات الخاصة بالمطاف، وحقائب الظهر، وتوزيع العبوات، والترامس الموزعة في أنحاء المسجد الحرام والمشربيات.وفق بيان صحفى.

وتقوم الرئاسة بتوفير 15 عربة سقاية متحركة لتوزيع ماء زمزم في صحن المطاف والمسارات المخصصة للطواف، بسعة إجمالية تقدر بـ 100 عبوة للعربة الواحدة، يتم تعقيمها بشكل مستمر كإجراء احترازي ضمن حِزم الإجراءات الوقائية التي تسخرها إدارة سقيا زمزم في عملية توزيع ماء زمزم المبارك، مع الإشراف على تنظيم عملية توزيع الحقائب الأسطوانية داخل المصليات في عامة الأدوار المسموح بالصلاة داخلها، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم، حيث بدأ توزيع الماء في صحن المطاف للمعتمرين عبر الحقائب الأسطوانية ولكل الصائمين والصائمات في جميع المواقع، مع مراعاة تعقيم شنط وحافظات العبوات والحقائب الأسطوانية والعربات الخاصة بتوزيع العبوات في المسارات المخصصة للطائفين.

وقامت الرئاسة بتوزيع أكثر من 800000 عبوة ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، حيث تم توزيعها في صحن المطاف عن طريق عربات خاصة، وقرابة 100 شنطة في المسعى ومصلى الجنائز ومصلى ذوي الاحتياجات الخاصة وعامة الدور الأول والتوسعة السعودية الثانية، والتوسعة السعودية الثالثة، كما جرى دعم عامة المداخل والسلالم، وكافة مصليات الساحات الأمامية والخلفية بفرق الحقائب الأسطوانية التي يصل عددها الحوالي أكثر من 365 حقيبة أسطوانية وأكثر من 1000 عامل.

كما وزعت الرئاسة أكثر من 60 عربة سقاية كهربائية متنقلة على عامة شرفات المطاف بالدور الأرضي والدور الأول، بسعة إجمالية تقدر بـ 80 لترًا للعربة الواحدة مبرد وغير مبرد، وأكثر من 190 حقيبة محمولة على الظهر، و 365 حقيبة أسطوانية تتسع كل حقيبة لـ 10 لترات، بإجمالي 300000 لتر ماء.

وتعمل الرئاسة عبر فريق مختص من قسم مختبر ماء زمزم على أخذ عينات من الحافظات والمشربيات والأسطوانات والعبوات والعربات الذكية بشكل مستمر للتأكد من سلامتها قبل الاستخدام، حيث يصل عدد العينات في اليوم الواحد إلى ما يقارب 70 عينة، كما يوجد قسم خاص بالصيانة لمتابعة الأعطال وفحص جميع الأدوات المستخدمة من نقاط تعبئة ومشربيات والسطحات الخاصة بنقل العبوات والحافظات للتأكد من جاهزيتها.