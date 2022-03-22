شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: عودة موائد الإفطار إلى المسجد الحرام بعد توقف عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار الرئيس العام لشئون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إلى عودة موائد الإفطار إلى جنبات المسجد الحرام بعد توقف عامين، وذلك بإصدار 2000 تصريح خاص بمائد الإفطار، مع تحديد إجراءات وضوابط تضمن الوقاية والسلامة للمفطرين بالمسجد الحرام خلال الشهر الكريم.وفق بيان صحفى .

يتم تنفيذ ذلك إلى جانب تسيير قوافل ماء زمزم المبارك للجنود المرابطين بالحدود الجنوبية خلال الشهر المبارك، إضافة إلى استمرارية حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا في موسمها السادس"..

وفعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ممثلة فى إدارة خدمة الزائر الصغير، اليوم الثلاثاء، برنامج "طفلك معنا بأمان" لاستقبال أطفال المعتمرين والزوار وتوزيع أساور لتفادى ضياعهم فى الازدحام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، إن وكالة الخدمات الاجتماعية برئاسة شؤون المسجد الحرام تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام؛ لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دور الزيارات الخارجية، والتعريف بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الرئاسة لأجلهم والقيم الاجتماعية.

وأفاد الشيخ السديس باستمرار رسالة الحرمين الشريفين الدعوية والتوجيهية، خصوصاً في شهر رمضان المبارك؛ حيث أعدت الرئاسة العديد من الدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية التي يشارك بها 8 أئمة هيئة كبار العلماء ومدرسي المسجد الحرام، مقدماً الشكر الجزيل لمفتي عام المملكة على دعمه وتوجيهاته وحرصه على المسيرة العلمية في الحرمين الشريفين.